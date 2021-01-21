Стало известно, когда США официально вернутся в Парижское соглашение по климату

Соединенные Штаты официально возобновят свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату 19 февраля. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он выполняет функции депозитария соглашения.

«Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года», — сказано в заявлении, которое появилось на официальном сайте ООН.

Джозеф Байден в первый день своего пребывания на посту президента США подписал указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году вышел из соглашения. По его мнению, оно тормозило развитие американской экономики.

Также Байден подписал еще ряд указов. Например, глава Белого дома вернул штаты во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Еще одно решение 46-го президента США — прекращение строительства стены на границе с Мексикой. Перестанут действовать и ограничения, которые администрация Трампа ввела на прием граждан из некоторых мусульманских стран.

Среди приоритетов американского лидера в Белом доме назвали восстановление позиции США в мире, борьба с коронавирусом.