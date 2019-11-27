Натали Портман приютила в своем доме собаку из тюрьмы

Американская актриса Натали Портман взяла собаку из организации, в которой с питомцами занимаются заключенные. Фотографией нового питомца звезда поделилась в Instagram.

В организацию Paws for Life K9 Rescue из приютов Калифорнии попадают животные, которым нужна социализация и обучение, пишет журнал People. Заключенные уделяют реабилитации этих питомцев все свободное время. Они занимаются подготовкой сертифицированных питомцев, которых можно брать в семью, или служебных собак для ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

«Я видела своими глазами, насколько полезна эта программа и для животных, и для их тренеров», — подписала опубликованный снимок актриса.

Большая белая собака по кличке Сандей теперь будет жить в доме Портман вместе с еще одним питомцем — Пенни.

Своей любовью к животным 38-летняя Натали Портман славится уже давно. Актриса защищает права животных и окружающую среду. Она не носит мех, перья и кожу. Кроме того, на протяжении многих лет Портман является вегетарианкой.