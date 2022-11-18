Важное 18 ноября 2022, 12:52 Диалог с Западом назвали подспорьем в переговорах России и Украины Представитель Кремля Песков: диалог с Западом может улучшить ситуацию по переговорам РИА «Новости»

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Позиция украинских властей по переговорам с Россией изменчива, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, диалог с Западом стал бы подкрепляющим элементом в этом вопросе, сообщил ТАСС.

«Безусловно, предыдущий опыт общения с Киевом показывает, что без разговоров с Западом позиция Киева весьма и весьма изменчива», — рассказал Песков. Он назвал общение с Западом «направляющим и укрепляющим» элементом переговоров, потому что украинские власти «весьма скрупулезно» выполняют директивы, поступающие от западных политиков.

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За возобновление диалога между Россией и Украиной выступил папа римский Франциск. Он рассказал, что в Ватикане следят за развитием ситуации, а также готовы оказать содействие в разрешении конфликта и поиске решений. Понтифик напомнил, что с помощью оружия нельзя достичь мира.

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Ранее Франциск заявил, что одинаково любит русский и украинский народы. По его словам, он особенно ценит русский гуманизм и вспомнил писателя Федора Достоевского. Папа римский отметил, что произведения классика пробуждают в читателях интерес к христианству.