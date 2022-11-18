Мир 18 ноября 2022, 10:33 Папа римский заявил, что Ватикан ищет способы прекратить конфликт на Украине Папа римский Франциск: Ватикан развивает сеть контактов для сближения России с Украиной Unsplash

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Папа римский Франциск сообщил о готовности Ватикана сделать «все возможное для посредничества» и прекращения конфликта на Украине. В Ватикане постоянно следят за ситуацией, а также пытаются развить «сеть контактов», которая может помочь «сближению сторон и поиску решений», заявил понтифик в интервью газете La Stampa.

Государственный секретариат изучает любой вариант и возможность остановить конфликт. Папа римский также добавил, что Святой престол прилагает усилия к помощи пленным и гуманитарной поддержке украинцев.

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Перемирие может послужить лишь поводом для перевооружения, главная цель — именно мир, подчеркнул глава Римско-католической церкви. Он уверен, что мир между Россией и Украиной возможен, но нужно работать над «демилитаризацией сердец».

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«Настоящий мир является плодом диалога. Его нельзя достичь с помощью оружия», — констатировал Папа римский.

Ранее он признавался в любви к русскому и украинскому народам и предлагал Ватикан в качестве посредника для мирных переговоров.