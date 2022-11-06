Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам | 360°

Мир 06 ноября 2022, 21:56 Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам РИА "Новости"

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Папа римский Франциск прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, Ватикан делает все необходимое для разрешения этого кризиса. Такое заявление понтифик сделал по итогам своей поездки в Бахрейн, сообщило агентство Askanews.

Папа римский отметил, что высоко ценит русский народ и русский гуманизм. Он вспомнил о писателе Федоре Достоевском, который свои творчеством пробуждал интерес читателей к христианству.

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«Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу. Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — отметил понтифик.

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В конце октября стало известно, что Святой престол хочет выступить миротворцем в конфликте на Украине. Об этом говорил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Ранее папа римский заявил, что некоторые мировые лидеры действуют в угоду собственным интересам. Они не хотят урегулирования ситуации, поскольку перекраивают сферы влияния, создавая военно-политические блоки и возрождая «дух войны».