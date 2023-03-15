Мир 15 марта 2023, 16:41 Девять стран собрались передать Украине 150 танков Leopard Министр обороны США Ллойд: 9 стран обязались предоставить для Украины 150 танков Leopard Википедия

Читать 360tv в

Коалиция стран, которые безвозмездно поставят Украине танки Leopard, продолжает расти, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, такие обязательства взяли на себя девять государств, они передадут для ВСУ 150 таких боевых машин, сообщил ТАСС.

По его словам, увеличивается и количество стран, поставляющих Украине средства ПВО.

Реклама

«Сейчас мы находимся в решающем моменте в ходе борьбы Украины за свободу. Мы все должны продемонстрировать постоянную решимость и единство», — подчеркнул он.

Реклама

Ллойд обратил внимание, что все обязательства о помощи нужно выполнить в полном масштабе и в кратчайшие сроки. Помимо этого, министр призвал нарастить объем поставок для ВСУ, а также систем противовоздушной обороны.

Для этого, по его словам, нужно в разрабатывать инновационные решения для промышленного производства.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с начала проведения Россией специальной военной операции США выделили свыше 32 миллиардов долларов в качестве военной помощи властям Украины.