Мир 14 марта 2023, 10:57 Американской национальной мощи предрекли уничтожение из-за конфликта на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор послал Белому дому зловещий сигнал по Украине РИА «Новости»

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Участие США в конфликте на Украине расшатывает как политическую, так и экономическую обстановку в стране. В итоге под ударом оказалась американская национальная мощь. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

Он напомнил, что американская национальная мощь измеряется как военным потенциалом, так и экономическим.

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«Растущее осознание того, что американские и европейские военно-промышленные мощности не могут удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и оборудовании, — зловещий сигнал», — заметил Макгрегор.

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По мнению полковника, Россия подготовлена к ведению спецоперации на Украине лучше, чем Запад. Он также обратил внимание, что экономические санкции Запада нанесли ущерб экономике США и ЕС, превратив российский рубль в одну из самых сильных валют в мире.

Ранее Макгрегор указывал, что помощь Украине в атаках на Крым со стороны США приведет к войне с Россией.