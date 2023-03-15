15 марта 2023, 11:47
Латвия начала снабжать Украину оружием еще до начала спецоперации России
Премьер Латвии Кариньш рассказал о поставках оружия ВСУ еще до начала СВО
Латвия стала оказывать военную помощь Украине еще до того, как Россия начала проводить спецоперацию, заявил премьер прибалтийской страны Кришьянис Кариньш. Его обращение опубликовала газета Financial Times.
По данным Кариньша, в феврале 2022 года, перед началом СВО, Латвия поставила для ВСУ зенитные ракеты Stinger. Их украинские военные задействовали в первые дни боевых действий.
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В начале марте премьер Латвии высказал уверенность, что поставки истребителей Украине являются только вопросом времени. По его словам, если бы у республики были танки и самолеты, то она непременно передала бы их для украинской армии.
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Также он выступал за обязательное вступление Украины в ЕС и НАТО. Причем вопрос членства страны в Североатлантическом альянсе нужно рассмотреть как можно скорее, указывал политик.
Латвия
Украина
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