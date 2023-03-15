Мир 15 марта 2023, 11:47 Латвия начала снабжать Украину оружием еще до начала спецоперации России Премьер Латвии Кариньш рассказал о поставках оружия ВСУ еще до начала СВО Википедия

Читать 360tv в

Латвия стала оказывать военную помощь Украине еще до того, как Россия начала проводить спецоперацию, заявил премьер прибалтийской страны Кришьянис Кариньш. Его обращение опубликовала газета Financial Times.

По данным Кариньша, в феврале 2022 года, перед началом СВО, Латвия поставила для ВСУ зенитные ракеты Stinger. Их украинские военные задействовали в первые дни боевых действий.

Реклама

В начале марте премьер Латвии высказал уверенность, что поставки истребителей Украине являются только вопросом времени. По его словам, если бы у республики были танки и самолеты, то она непременно передала бы их для украинской армии.

Реклама

Также он выступал за обязательное вступление Украины в ЕС и НАТО. Причем вопрос членства страны в Североатлантическом альянсе нужно рассмотреть как можно скорее, указывал политик.