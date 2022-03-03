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    03 марта 2022, 17:52

    Девять самосвалов в Кузбассе выстроились буквой Z

    Девять самосвалов в Кузбассе выстроились буквой Z в поддержку России на Украине

    Максим Зинкин

    Девять самосвалов БелАЗ в Кузбассе выстроились буквой Z в поддержку специальной военной операции России на Украине. Видео показал Telegram-канал РИА «Новости».

    Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, главными задачами он обозначил демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

    Министерство обороны ранее неоднократно подчеркивало, что наносит удары лишь по военной технике, военным складам, инфраструктуре противника.

    Реакция стран Запада была незамедлительной: России объявлены масштабные санкции в финансовом, банковском и хозяйственном секторах.

    Ранее стало известно, что Россия отправила в Мелитополь колонны с питанием и вещами первой необходимости.