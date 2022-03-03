Девять самосвалов в Кузбассе выстроились буквой Z

Девять самосвалов БелАЗ в Кузбассе выстроились буквой Z в поддержку специальной военной операции России на Украине. Видео показал Telegram-канал РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине, главными задачами он обозначил демилитаризацию и денацификацию соседней страны.

Министерство обороны ранее неоднократно подчеркивало, что наносит удары лишь по военной технике, военным складам, инфраструктуре противника.

Реакция стран Запада была незамедлительной: России объявлены масштабные санкции в финансовом, банковском и хозяйственном секторах.

Ранее стало известно, что Россия отправила в Мелитополь колонны с питанием и вещами первой необходимости.