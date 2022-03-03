Компания «АвтоВАЗ», которая временно приостановила сборку машины Lada, может в ближайшем будущем пойти двумя путями. Один из них — начать производить комплектующие в РФ. Так считает автомобильный эксперт Максим Пастушенко.

«Думаю, что остановка конвейера связана не только с поставкой электронных компонентов. Скорее всего, в связи с событиями нарушаются все логистические цепочки. Не секрет, что „АвоВАЗ“ входит в Renault–Nissan (альянс Renault–Nissan–Mitsubishi — прим. ред.). Там очень много компонентной базы от Renault–Nissan, поставщики есть из-за рубежа», — заявил.

По его словам, есть два варианта развития событий.

«Либо оно закончится само собой — откроются какие-то поставки, либо в срочном порядке будет организована локализация всего этого, что недешево и небыстро», — сказал эксперт.

Еще, возможно, компоненты будут докупаться через сторонние, третьи страны.

Что касается цен на автомобили, то еще до введения санкций против России они повысились. Пастушенко рассказал, что при цене четыре миллиона дилеры могли продавать машину на 1,5 миллиона дороже.

«Я бы рекомендовал не впадать в панику. Если нет жесткой необходимости покупать автомобиль, то отложить эту покупку. Все стараются скомпенсировать и риски. Если сейчас приостановятся поставки, то дилерам и дистрибьюторам будет несладко. Будет дефицит на рынке автомобилей. Но даже если доллар откатится до каких-то приличных значений, то что-то мне подсказывает, что цены вряд ли упадут вниз», — отметил собеседник «360».

Ранее компания «АвтоВАЗ» сообщила о временной приостановке сборки автомобилей Lada. Такое решение связано в первую очередь с кризисом поставок электронных компонентов.