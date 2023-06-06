06 июня 2023, 18:41
Девять российских дипломатов вышлют из Финляндии
Правительство Финляндии выдворит девять человек, работавших в российском посольстве
Финляндия вышлет несколько человек, работавших в посольстве России в Хельсинки. Об этом сообщил Госсовет республики в Twitter.
«Финляндия выдворит из страны девять человек, работавших в российском посольстве», — уточнили в сообщении.
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По мнению финской стороны, российские дипломаты выполняли разведывательные функции. Россиян обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Министерство иностранных дел Финляндии обещало проинформировать о ситуации посла России.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили послу Финляндии Антти Хелантеря в Москве о сокращении взаимного консульского присутствия.
В конце весны стало известно, что 10 сотрудников посольства Норвегии и военного атташе вышлют из России.
В начале апреля Франция анонсировала высылку порядка 30 российских дипломатов. В МИД РФ ответили на принятое французами решение.
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