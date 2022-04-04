Из Франции вышлют около 30 российских дипломатов. Такие данные озвучили местные телеканалы со ссылкой на МИД страны, уточнило РИА «Новости».

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что РФ ответит на принятое французами решение.

Военный корреспондент Семен Пегов обнаружил среди личных вещей бойцов «Азова»* в Мариуполе французский военный берет. Он допустил, что головной убор мог быть подарком от иностранного военного инструктора или же солдат из Франции лично состоял в националистическом батальоне. Догадку подтвердила брошь с личным номером. Ее владелец мог служить в 13-й полубригаде иностранного легиона, в мотопехотных войсках. Ее бойцы участвовали в военных операциях Франции в Африке и на Ближнем Востоке.

* «Азов» — группировка националистов, признана террористической организацией, запрещена в России.