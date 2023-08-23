Мир 23 августа 2023, 17:29 Канада введет новые санкции против России Премьер-министр Трюдо: Канада введет санкции против 29 организаций из России Justin Tang/Keystone Press Agency/globallookpress

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Канада намерена ввести санкции против четырех лиц и почти 30 организаций из России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщил ТАСС.

Ограничения, сказал политик, относятся к тем людям и компаниям, чья деятельность связана с вооруженными силами, промышленным, финансовым и ядерным секторами. Однако Трюдо не уточнил, о ком именно идет речь.

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«Как ожидается, конкретная информация будет опубликована позднее», — добавили авторы статьи.

Ранее Канада ввела санкции против Московского городского, Хамовнического и Басманного судов. Под ограничения попали также 15 физических лиц. Поименно их не назвали, но в кабмине Канады уточнили, что в списке находятся представители органов безопасности и юстиции России.