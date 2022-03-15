Детские сады и музей. Правозащитник рассказал, что попало в зону поражения «Точки-У» в Донецке

Обстрел Донецка из комплекса «Точка-У» — это вопиющее военное преступление. В зоне поражения ракеты оказались детские сады, центральная улица города и музей, рассказал в эфире «360» юрист, правозащитник Иван Копыл. Он подчеркнул, что об ударе по каким-то военным объектам речи даже не шло.

«Я сегодня прошелся по тем местам, куда попали [поражающие элементы]. В зоне поражения два детских садика, бульвар Пушкина — это центральный район города, по которому гуляют мирные жители и на котором расположены в основном кафе. В зоне поражения расположены художественный музей и тому подобное. То есть там нет и не было никаких военных объектов», — сообщил правозащитник.

По его словам, он насчитал и зафиксировал 28 точек попадания кассет выпущенной ВСУ ракеты. Но в кассетной части «Точки-У» их в общей сложности 50.

«Но надо понимать, что что какие-то [части ракеты] попали в крыши. Их не удалось осмотреть. <…> Я думаю, что к сожалению, кассетная часть „Точки-У“ сработала полностью», — добавил он.

Копыл также сообщил о том, что в Сети появилась информация о том, что ВСУ заранее готовили провокацию в центре Донецка. Для этой цели, по его информации, украинские спецслужбы создали Telegram-канал, который назвали «Союз матерей Донбасса».

В нем они распространяли призыв к женщинам, чтобы они вышли к правительственному зданию, которое тоже было в зоне поражения ракеты, уточнил юрист.

Данные об этом чате ранее публиковал и Telegram-канал Mash.