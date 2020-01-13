«Детская игра» вместо политики. Трампу плевать на переговоры с Ираном

Дональд Трамп в своем Twitter заявил о безразличии к переговорам с Ираном. Глава Штатов отметил главное — чтобы в отношении протестующих в стране не применяли насилие. Советник Демократической партии США Антон Конев рассказал «360», не блефует ли президент.

Источник фото: flickr.com/Gage Skidmore

«К сожалению, Twitter президента иногда выглядит как детская игра вместо официального общения главы государства с народом», — отметил Антон Конев. По его мнению, протесты в Иране заботя Трампа ровно настолько, насколько могут тревожить лидера страны неприятности оппонента.

Трамп всегда счастлив, когда у его оппонентов возникают неприятности. Как в этом случае. В ситуацию Ирана он вмешиваться не будет. Протесты имеют внутреннее значение для Тегерана Антон Конев советник Демократической партии США.

По словам собеседника «360», многие в США разочарованы действиями президента в отношении Ирана. Он не прислушивался к советниками и не делился информацией с конгрессменами. А войны с Ираном никто не хочет.

«Помощник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты привели к тому, что у Ирана „перекрыт кислород“ и это заставит его пойти на переговоры. На самом деле меня вообще не интересует, пойдут ли они на переговоры. Это зависит только от них, но никакого ядерного оружия и „не убивайте своих протестующих“», — написал Трамп в Twitter.

Перед этим глава Штатов опубликовал в том же Twitter посты на персидском языке. В них президент поддержал протестующих в Тегеране и призвал правительство Ирана не применять силу против митингующих.

В ночь на 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке. Так Тегеран ответил на убийство генерала Касема Сулеймани, против которого Вашингтон также использовал ракеты. Дональд Трамп заявил, что планирует усилить экономические санкции против Ирана. Глава Штатов также призвал Россию, Китай, Германию, Великобританию и Францию выйти из ядерной сделки с Тегераном и создать новый проект.