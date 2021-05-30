Детей-сирот в Северной Корее отправили работать на шахты и фермы

Закрытие границ на время пандемии и отказ от приема гуманитарной помощи привели к серьезным экономическим проблемам в Северной Корее. Для работы на шахтах и фермах власти страны начали привлекать детей-сирот.

Центральное информационное агентство КНДР (KCNA) утверждает, что сотни детей, «проявляя мужество и мудрость в расцвете юных лет», решили пойти на помощь родной стране и с «удовольствием трудятся на благо родины».

Возраст детей авторы материала не назвали. Телерадиокомпания Би-би-си привела стоп-кадр из репортажа, на котором видно, что речь идет о подростках, которых привлекают к тяжелому физическому труду.

Правозащитные организации неоднократно заявляли, что власти Северной Кореи используют принудительный детский труд. Официальный Пхеньян все эти заявления отрицал. Кроме детей на угольных шахтах, по данным правозащитников, используется труд пленных. Речь идет о захваченных около границ Северной Кореи гражданах соседних стран, а также о тех, кто пытался, но не смог сбежать из КНДР.

По официальной информации, в Северной Корее не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. При этом власти страны отказались от участия в Олимпийских играх в Японии и разрешили жителям убивать кошек и голубей. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна переживает «самый трудный год в истории».