Мир 03 февраля 2023, 18:02 Десятый пакет антироссийских санкций включит в себя ограничения на 10 млрд евро Еврокомиссия: новый пакет санкций подразумевает ограничения на 10 млрд евро РИА «Новости»

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Юбилейный, 10-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

На пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза она поведала детали новых ограничений.

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«Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом 10 миллиардов евро. Это будет снова масштабный пакет», — заявила фон дер Ляйен.

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Она подчеркнула, что очередные ограничения закроют пробелы, которые наблюдались ранее. Новый пакет санкций против России Евросоюз планирует ввести 24 февраля — в первую годовщину начала специальной военной операции на Украине.

Глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что все ограничения Европы оказались бессильными. Западные СМИ признали стойкость экономики России, подчеркнул он.

Президент Сербии Александр Вучич также отметил, что РФ справилась с западными санкциями лучше, чем ожидалось. Он сказал, что «снимает шляпу» перед главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной за принятые ей меры.