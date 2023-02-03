Мир 03 февраля 2023, 15:46 Устойчивость России перед санкциями оценили в Сербии Президент Сербии Вучич указал на вклад главы ЦБ России Набиуллиной в борьбу с санкциями РИА «Новости»

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Российская экономика справилась с введенными санкциями со стороны стран Запада лучше, чем ожидалось. Как сообщил ТАСС, такую оценку дал президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что «снимает шляпу» перед председателем российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной за меры, которые она приняла.

«Я должен признать, что россияне приспособились к санкциям лучше, чем кто-либо на Западе, и чем ожидалось», — заявил Вучич.

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При этом сербский лидер отметил, что введенные ограничения оказали сильное влияние на Россию.

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Сербия подвергается сильнейшему давлению Запада за отказ поддержать санкции против России. Такое поведение не может не вызывать уважения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия рассчитывает на углубление отношений с Сербией.