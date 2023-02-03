Мир 03 февраля 2023, 02:50 Европа признала бессилие своих санкций против России Французский политик Филиппо: Россия заставила Запад говорить о себе правду РИА «Новости»

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Западным СМИ пришлось признать стойкость российской экономики. Также бессильными оказались и санкции против России, написал в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, новостные каналы говорят о «русском экономическом чуде».

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«Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит, сознательно разрушать Францию!» — подчеркнул он.

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Французский политик предположил, что Запад поставил именно такую цель. К своему посту Филиппо прикрепил скриншот с телеканала La Chaîne Info с подписью «Как объяснить российское экономическое чудо?»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала введение новых санкций против России в годовщину начала спецоперации. При этом подробности нового санкционного пакета не раскрывались.

Западные страны не смогли найти в себе мужества публично признать провал введенных ими масштабных антироссийских санкций. Об этом ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил успешную работу системы параллельного импорта, благодаря которому Россия продолжает получать необходимую продукцию западных стран.