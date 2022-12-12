Мир 12 декабря 2022, 09:37 Депутаты из Нидерландов призвали Еврокомиссию наказать Сербию за отказ от антироссийских санкций Парламент Нидерландов предложил разрешить Еврокомиссии наказать Сербию за отказ от санкций Unsplash

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Вторая палата Генеральных штатов Нидерландов приняла резолюцию, которой предложила наделить Еврокомиссию новыми полномочиями. Депутаты решили, что она должна наказать Сербию за нежелание соблюдать санкции против России. Об этом рассказало издание «Украина.ру».

Депутаты нижней палаты нидерландского парламента проголосовали за документ 12 декабря. Они поддержали идею наделить Еврокомиссию правом принять меры против Сербии за нежелание присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Также они посоветовали своему правительству отменить упрощенный режим въезда в случае, если сербская сторона изменит визовую политику.

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Власти Сербии отказались вводить санкции против России. В ноябре президент Александр Вучич заявил, что не станет выступать против тех, кто защитил целостность его государства, но позднее предупредил, что не допустит обхода антироссийских санкций ЕС на своей территории. Сербский политолог Деян Мирович предположил, что у США и Европы может быть компромат на сербского лидера, которым они пользуются, но в то же время сербы поддержали Россию и могут устроить бунт в случае введения рестрикций.

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