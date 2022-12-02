Власть 02 декабря 2022, 22:28 Сложная ситуация Вучича. Глава Сербии идет на поводу у Запада, на это есть причина Политолог Мирович: если Вучич введет антироссийские санкции, будет бунт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не допустят, обхода антироссийских санкций ЕС на своей территории. Специалисты же уверены, что политик оказался в крайне тяжелой ситуации — между Россией и Западом. Ведь его народ выступает против обсуждаемых ограничений.

Обход антироссийских санкций через Сербию

Обходить санкции ЕС против России через Сербию будет невозможно. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. Более того, в пятницу делегации руководства Сербии и ЕС подписали ряд соглашений. Речь идет о целевой финансовой помощи в рамках пакета ЕС по предоставлению средств из предвступительных фондов по программе IPA 3 в сфере здравоохранения, миграций и других.

Реклама

«Весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе, а с такой поддержкой ЕС у нас нет больших проблем», — процитировало Вучича РИА «Новости».

Реклама

Он также добавил, что справоохранительные органы Сербии уже нашли фирмы, которые занимаются реэкспортом в РФ.

Связь заявления Вучича и решения Совета ЕС

Всего несколько дней назад Совет ЕС единогласно одобрил включение обхода санкций в список уголовных преступлений. А во внешнеполитические и внешнеэкономические структуры Сербии, конечно, отслеживают различные заявления, который делают в ЕС. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центр европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

«Прямо связывать, конечно, затруднительно, поскольку документ о приравнивании уклонения от санкций к уголовным преступлениям это документ Европарламента, а решения Европарламента носят рекомендательный характер. Прямой зависимости не просматривается, но косвенно может быть», — пояснил он.

РИА «Новости»

Антироссийские санкции грозят Сербии бунтом

Сербский политолог, профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович рассказал, что почти 80% опрошенных жителей Сербии выступают против антироссийских санкций. По его словам, в стране самым популярным политиком считают даже не собственного президента, а российского — Владимира Путина.

«Если кто-то, а прежде всего Вучич как авторитетный лидер в Сербии, введет санкции против России, появится реальная угроза бунта, восстания в Сербии. И это понимает не только Вучич», — отметил он.

Мирович добавил, что у ЕС и США есть на Вучича некий компромат, которым политика могут шантажировать. Именно поэтому, считает политолог, сербский лидер голосовал в ООН против России.

«Если он введет санкции против России, в Сербии будет настоящий бунт. <…> Если он не введет санкции против России, тогда США, либо ЕС начнут колоссальную пропаганду против Вучича. Здесь говорят, что у нашей власти открыты счета за границей. Их могут заморозить, как российским олигархам. Очень сложная ситуация. Не могу сказать, будут ли санкции. Повторяю: народ против», — заключил Вучич.