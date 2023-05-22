22 мая 2023, 00:16
Депутату Госдумы отказали во въезде в Казахстан
Казахстанские таможенники отказали во въезде в страну депутату Госдумы Затулину
Депутату Госдумы Константину Затулину отказали во въезде в Казахстан, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье». В пресс-службе парламентария рассказали РБК, что после вмешательства МИД России проблему удалось разрешить.
Изначально отказ объяснили нежелательностью визита депутата.
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«После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась», — заявили в пресс-службе Константина Затулина, но не предоставили никаких подробностей.
Журналисты издания Forbes Kazakhstan напомнили, что в июне 2022 года парламентарий раскритиковал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о республиках Донбасса. Глава государства заявил, что не признает ЛНР и ДНР. Депутат отметил, что «так называемые союзники по СНГ» своеобразно понимают свои обязательства и партнерство.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» Затулин сравнил отношение некоторых стран к России как к «шведскому столу», с которого берут только то, что нравится.
В середине апреля во въезде в Молдавии отказали главе Татарстана Рустаму Минниханову. Пограничники назвали визит политика «вмешательством во внутренние дела» республики.
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