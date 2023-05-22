Мир 22 мая 2023, 00:16 Депутату Госдумы отказали во въезде в Казахстан Казахстанские таможенники отказали во въезде в страну депутату Госдумы Затулину РИА «Новости»

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Депутату Госдумы Константину Затулину отказали во въезде в Казахстан, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье». В пресс-службе парламентария рассказали РБК, что после вмешательства МИД России проблему удалось разрешить.

Изначально отказ объяснили нежелательностью визита депутата.

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«После некоторых трудностей и вмешательства МИД России в ситуацию проблема разрешилась», — заявили в пресс-службе Константина Затулина, но не предоставили никаких подробностей.

Журналисты издания Forbes Kazakhstan напомнили, что в июне 2022 года парламентарий раскритиковал слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о республиках Донбасса. Глава государства заявил, что не признает ЛНР и ДНР. Депутат отметил, что «так называемые союзники по СНГ» своеобразно понимают свои обязательства и партнерство.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Затулин сравнил отношение некоторых стран к России как к «шведскому столу», с которого берут только то, что нравится.

В середине апреля во въезде в Молдавии отказали главе Татарстана Рустаму Минниханову. Пограничники назвали визит политика «вмешательством во внутренние дела» республики.