17 апреля 2023, 19:09
Молдавия объяснила причину отказа во въезде главе Татарстана в страну
Погранслужба Молдавии объяснила отказ во въезде Минниханову в страну
Погранслужба Молдавии объяснила отказ во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову «вмешательством во внутренние дела страны». Сообщение на своем сайте опубликовала Пограничная полиция республики.
По данным ведомства, за минувшие сутки во въезде в страну было отказано 46 иностранным гражданам. Все они якобы не смогли указать конкретную цель визита и давали «противоречивые» показания на этот счет. При этом слова главы Татарстана Рустама Минниханова о том, что он объявлен в Молдавии «персоной нон грата», погранслужба отрицает.
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«Власти попросили российских чиновников воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в заявлении погранслужбы.
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом» и не пустили в страну. Он рассказал, что в составе российской делегации должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в Гагаузии и прилетел по приглашению кандидата в главы территориального образования Виктора Петрова.
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