Мир 17 апреля 2023, 15:35 Власти Молдавии не пустили главу Татарстана в страну Глава Татарстана Минниханов заявил, что власти Молдавии не пустили его в страну Пресс-служба Кремля

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Власти Молдавии объявили «нежелательным лицом» и не пустили в страну главу Татарстана Рустама Минниханова. В составе российской делегации он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в Гагаузии, сообщил портал Gagauznews.

Минниханов рассказал, что прилетел в Молдавию по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и зампреда регионального парламента Александра Суходольского. Ранее они посещали Татарстан.

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«Молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе», — отметил Рустам Минниханов.

Он поздравил население Гагаузии с Пасхой и пожелал успешной работы. По словам главы Татарстана, команда Виктора Петрова станет «связующим звеном» между Россией и Гагаузией.

Ранее депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Владимир Односталко заявил «Известиям», что не поддерживает курс страны на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что государство всегда выступало за мир, поэтому не нуждается в членстве в альянсе.

Осенью прошлого года в Гагаузию перебросили войска. Местные жители связали это с проведением митингов — люди выступали против политики президента Молдавии Майи Санду.