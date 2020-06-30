Депутатов Рады пригрозили исключить из «слуг народа» за другие взгляды на Россию

Заместитель главы фракции Верховной рады Украины «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что депутатов могут исключить из фракции за другие взгляды на отношения с Россией. Это единственная причина для исключения из фракции, которую назвал Корниенко.

«Ну, я думаю, так вопрос может подниматься в исключительных случаях. Когда совсем уж расходятся мировоззренческие позиции. Даже примеры не хочу приводить. Но чисто гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором», — сказал Александр Корниенко в интервью изданию «Сегодня», отвечая на вопрос, в каких случаях депутатов могут исключить из фракции.

По словам Корниенко, во фракции «Слуга народа» есть договоренность о поддержке вопросов, за которые выступает большинство, свыше 70%. В то же время он признал, что у депутатов может быть «свое особое мнение по тем или иным вопросам».

Корниенко также объявил, что во фракции «Слуга народа» пока нет кандидатов на исключение.

За год из фракции исключили Антона Полякова и Анну Скороход. Роман Иванисов ушел от «слуг народа» сам. Полякова и Скороход, как выяснили журналисты, выгнали из фракции за нежелание голосовать вместе с другими депутатами по «чувствительным вопросам».