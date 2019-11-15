Двух депутатов «Слуги народа» уволили

Чиновников официально исключили из правящей партии 15 ноября. Их место займут внефракционные парламентарии.

«Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто — мы не знаем», — отметила Скороход в разговоре с УНИАН.

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Поляков озвучил формальную причину для исключения его из «Слуги народа» — прогулы голосований.

«Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую или что я не так голосую, или что я прогуливаю заседания, предоставлено не было», — объявил он в интервью Диалог.UA.

Несмотря на увольнение Поляков и Скороход намерены и дальше поддерживать политику президента Украины Владимира Зеленского, только теперь в качестве внефракционных депутатов.