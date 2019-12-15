«Ничего не видит и не слышит»: исключенный из «Слуги народа» депутат раскритиковал Зеленского

«Если раньше я говорил, что президент просто в информационном коконе, то сейчас мне кажется, что он просто не в состоянии как-то в корне изменить ситуацию и разобраться по-настоящему с фракцией, с руководством фракции, с партией, с офисом президента», — сказал Поляков.

Он сомневается, что Зеленский «ничего не видит и не слышит». Депутат допускает две причины поведения президента. Украинский лидер «уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию», избегает конкретики. Либо же Зеленский понимает, что любой его шаг все равно негативно отразится на нем и фракции.

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Ранее члены партии «Слуга народа» решили 15 ноября исключить из партии Анну Скороход и Антона Полякова за постоянное голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.

Поляков опубликовал аудиозапись, на которой зафиксированы неформальные переговоры некоторых депутатов «Слуги народа» с руководством Днепропетровской полиции. Встреча якобы прошла в ресторане в Кривом Роге в сентябре.

Позже депутат подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на парламентариев из фракции власти, которых заподозрил в коррупции.