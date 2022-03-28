Депутат заявил, что Киев потерял шансы сохранить государственность Украины

Действующий киевский режим потерял последнюю возможность сохранить государственность Украины в текущих границах. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Не вижу возможностей для переговоров с Украиной и не вижу ее возможности сохранить свои нынешние границы», — заявил Шеремет.

Парламентарий добавил, что время для власти Киева уже ушло, теперь переговоры необходимо вести с США, которым выгодно оставить выжженную землю на Украине.

Ранее Шеремет выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не признает Крым российским по причине собственной трусости и зависимости от США.

Также глава комитета крымского парламента по народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал Украине не тянуть с признанием Крыма российским, поскольку от этого зависит ее государственность.