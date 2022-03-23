В Госдуме назвали причины, по которым Зеленский не признает Крым российским
Депутат Шеремет назвал причины, по которым Зеленский не признает Крым российским
Президенту Украины Владимиру Зеленскому признать Крым частью России мешают две вещи: зависимость от США и трусость. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, с Зеленским не о чем разговаривать. Депутат считает, что украинский президент не делает никаких встречных шагов и действий, которые могли бы способствовать улучшению обстановки на Украине.
«Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр их принятия находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение», — сказал Шеремет РИА «Новости».
Ранее президент Украины заявил, что Донбасс и Крым — тяжелая история для всех, эти темы нужно обсуждать после того, как страна получит гарантии безопасности. Зеленский также хочет, чтобы всеукраинский референдум решал вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ЛНР, ДНР и Крыму.