В Госдуме назвали причины, по которым Зеленский не признает Крым российским

Президенту Украины Владимиру Зеленскому признать Крым частью России мешают две вещи: зависимость от США и трусость. Такое мнение озвучил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, с Зеленским не о чем разговаривать. Депутат считает, что украинский президент не делает никаких встречных шагов и действий, которые могли бы способствовать улучшению обстановки на Украине.

«Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр их принятия находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость — это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение», — сказал Шеремет РИА «Новости».

Ранее президент Украины заявил, что Донбасс и Крым — тяжелая история для всех, эти темы нужно обсуждать после того, как страна получит гарантии безопасности. Зеленский также хочет, чтобы всеукраинский референдум решал вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ЛНР, ДНР и Крыму.