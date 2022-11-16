Мир 16 ноября 2022, 12:48 Депутат рассказал, зачем Россию обвиняли в запуске ракет в Польшу Депутат ГД Картаполов: обвинения в адрес РФ отвлекают внимание от преступлений Украины

Читать 360tv в

Разные бездоказательные обвинения, звучащие в адрес России, призваны отвлечь внимание от преступлений Украины, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так депутат прокомментировал ТАСС ситуацию с падением ракет в Польше.

Картаполов назвал ложью и «провокацией» сообщения некоторых зарубежных журналистов, что ракеты якобы запустила Россия. Заявления украинского президента Владимира Зеленского с «огульными обвинениями» в адрес России подтвердило, что для нападок для нее собираются использовать «любые ситуации и инструменты», заметил депутат.

Реклама

«Нужно понимать, что разного характера обвинения в адрес России, в первую очередь, отвлекают внимание от преступлений киевского режима», — добавил он.

Реклама

Минобороны России сообщило, что обломки ракет, упавших накануне в Польше, принадлежат ВСУ. Их однозначно идентифицировали российские специалисты ОПК. Ложной оказалась и информация об ударах ВС России по Киеву15 ноября.