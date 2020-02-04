Депутат Рады в переписке с Жириновским обматерил украинского премьера и правительство

Одиозный украинский парламентарий Кива в переписке с Жириновским назвал премьер-министра Гончарука «гомиком». Он старательно набирал возмущенное сообщение о новом премьере и правительстве, но потом потер лоб пальцами и не стал его отправлять. Отослал ли он сообщение позже — неизвестно.

В распоряжение портала ТК Меdiа попала видеозапись с заседания Рады, на которой депутат Илья Кива переписывается с контактом «Жирик… Владимир Вольфович». Предположительно, Жириновский сначала спросил, звонил ли он ему, на что Кива поинтересовался его здоровьем и попросил связаться с ним, когда будет возможность. Позже он разразился грубой и откровенной тирадой о Гончаруке, его команде и судьбе Украины.

«В Раду пришел гомик-премьер со своим *** (гомосексуальным — прим. ред.) правительством, страну, сука, *** (потеряли — прим. ред), и с этими *** (гомосексуалистами — прим. ред.) шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету», — набрал в окне сообщений Кива. Отправить он это послание сразу не решился. Во время раздумий он тер лоб, явно перечитывал текст, а потом встал с кресла. На этом моменте запись прерывается.

Ранее Кива уже становился героем скандальных новостей. Однажды его застукали за мастурбацией во время переписки с моделью прямо во время заседания. После этого он заявился в Раду в резиновой маске одного из главных злодеев вселенной комиксов DC — психопата-убийцы Джокера.