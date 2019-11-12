Депутат в маске Джокера пришел в Украинскую раду

Нардеп от «Оппозиционной платформы» Илья Кива пришел на заседание парламента в странном наряде. Он нацепил на голову резиновую маску Джокера — одного из главных злодеев вселенной DC и вечного противника Бэтмена.

Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании Подробнее

Как сообщил портал «Страна.ua», потом Кива маску снял и водрузил ее на трибуну, где в это время выступал народный депутат Сергей Рудык. он получил свой мандат 12 ноября.

По данным СМИ, в течение нескольких последних недель пранкер с Украины, который называет себя Джокером, публиковал переписки с депутатами от правящей партии «Слуга народа».

С чем связано решение Кивы нарядиться Джокером и что он хотел этим сказать, пока точно не известно. 3 октября Киву застукали в сессионном зале Раде за мастурбацией — он занимался непотребным занятием прямо во время парламентского заседания после телефонного разговора с моделью из Одессы.