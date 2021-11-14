Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал олигархов не устраивать искусственный дефицит газа и угля и пообещал им «адский период». Он заявил, что информацию о нехватке энергоресурсов в стране распространяют специально. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко усомнился в адекватности главы государства.

«Просто жуть, аж страшно стало, вы понимаете. <…> Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в эфире телеканала «Украина 24».

Кучеренко напомнил, что на Украине сейчас простаивают около 90% государственных теплоэлектростанций, а советники Зеленского просто боятся рассказать ему правду о критической ситуации в сфере энергетики.

Ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что украинская энергетическая система разрушается из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии. По ее словам, руководство страны пытаются оправдать кризис тяжелой ситуацией, которая сложилась из-за провала в подготовке запасов угля и поддержки украинских добывающих предприятий.