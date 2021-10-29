Депутат Рады обвинил Россию в убийстве энергетики Украины

Украинская энергетическая система разрушается из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Власти пытаются его оправдать тяжелой ситуацией из-за провала в подготовке запасов угля и поддержки добывающих предприятий. Такое заявление в эфире «4 канала» сделала депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

«Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации. <…> У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта из этих стран, закончиться это может очень плохо», — поделилась своими мыслями Буймистер.

По словам депутата, из-за импорта электроэнергии генерирующие компании Украины недополучают необходимые средства. На этом фоне, отметила депутат, атомная генерация страны не может функционировать нормально..

Ранее Буймистер заявила, что правительство Украины хочет поставить страну на колени перед Россией. Она отметила, что это происходит из-за энергетического кризиса, который формирует такую внешнюю политику.