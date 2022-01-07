Депутат Рады поздравил украинцев с Пасхой вместо Рождества

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко перепутал христианские праздники и поздравил украинцев не с Рождеством, а с Пасхой.

Поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook. Депутат прикрепил фотографию у елки и стихотворение, которое заканчивалось фразой: «Христос Воскресе», отметила «Газета.ru».

Сейчас Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост с правильным вариантом поздравления. Но ошибка украинского депутата не осталась незамеченной: пользователи соцсети успели сделать скриншоты первой публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко также отличился ошибкой в поздравлении горожан с Новым годом. Правда, градоначальник украинской столицы перепутал не праздники, а год. В своем поздравлении Кличко оговорился и поздравил украинцев с 2220 годом. После этого Кличко составил календарь с собственными оговорками.