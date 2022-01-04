Кличко собрал свои оговорки и составил календарь на «2222 год»

Мэр Киева Виталий Кличко составил календарь с собственными оговорками. Свои известные ляпы глава украинской столицы решил собрать после поздравления киевлян с 2222 годом.

Календарь на «2222 год» Кличко показал своим подписчикам в Instagram. На обложке календаря дизайнеры изобразили самого мэра в кожаной куртке. В одной руке Кличко держит наряженную ель, а в другой — мотоциклетный шлем.

Источник фото: instagram.com/vitaliyklitschko

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — написал киевский мэр в соцсети.

Этой фразой он решил обыграть свои известные слова, произнесенные осенью 2013 года в одном из интервью. Тогда Кличко заявил: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это сделать».

Глава Киева решил выпустить собственный календарь после неудачного поздравления жителей города с наступающим Новым годом. В конце декабря Кличко сказал: «С хорошим настроением встречаем новый 2220…2222 год».

Кличко уже не раз становился автором различных ляпов. Один раз мэр не смог назвать количество своих заместителей, а еще в одном интервью не смог вспомнить, в какой стране находилась его жена.