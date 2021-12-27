Кличко собрался отмечать 2220 год

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления не смог правильно назвать номер наступающего года. Об оговорке действующего политика и бывшего боксера рассказало украинское издание «Страна.ua».

«Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <…> две тысячи двести <…> год», — запнулся киевский градоначальник во время выступления.

В комментариях в ответ на это пошутили, что теперь людям будет сложно понять, какой год действительно настает.

Это не первый раз, когда Кличко допускает ошибки и оговорки. В начале зимы, говоря о борьбе с гололедом в Киеве, он сообщил, что столичные коммунальщики будут «посыпать дороги снегом».

Также несколько лет назад он публично сказал, что власти Киева должны разрабатывать новые городские символы, которые будут «угрожать». Тогда градоначальник быстро поправил себя и отметил, что имел в виду «украшать».

При этом одной из наиболее ярких его фраз является: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».