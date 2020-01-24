Депутат Рады поддержал публикацию доклада ЦРУ о Степане Бандере

ЦРУ рассекретило архивные документы о временах Второй мировой войны, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера». Депутат Верховной рады Юрий Бойко одобрил публикацию и сказал, что раскрывать историческую правду очень важно.

По его словам, сейчас на Украине пытаются героизировать пособников нацизма. При чем это касается не только Бандеры, но и других личностей.

«Поэтому очень важно, чтобы эти документы были раскрыты и историческая правда была восстановлена. Мы понимаем, что очень много сейчас идет попыток переписать историю и преуменьшить подвиг нашего народа во время Великой Отечественной войны», — пояснил Бойко радиостанции «Говорит Москва».

Украинский депутат отметил, что не видел рассекреченные документы, так что не может говорить об их достоверности.

Ранее Центральное разведывательное управление США опубликовало доклад о Второй мировой войне. В документах говорилось, что профессиональный агент Гитлера Степан Бандера объявил во Львове воссоздание государства Западная Украина. После этого были убиты порядка пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия неоднократно говорила об этих фактах. В свою очередь, украинская сторона цинично и нагло отрицала очевидное.