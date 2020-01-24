«Сколько раз мы об этом говорили». Захарова отреагировала на документы ЦРУ о Бандере

«Героем современный Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В финале поста она задалась вопросом: что же еще должно произойти на планете, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков и здравым смыслом?

Ранее ЦРУ опубликовало рассекреченные документы о Второй мировой войне. Среди них более 300 — о лидере Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* Степане Бандере. Американские разведчики установили, что Бандера был фашистом и профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Об этом говорится в докладе «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

* Запрещенные в России экстремистские организации.