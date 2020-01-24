    24 января 2020, 09:20

    «Сколько раз мы об этом говорили». Захарова отреагировала на документы ЦРУ о Бандере

    Андрей Иванов

    Спецслужбы США поделились со всем миром своими разведдаными о Бандере. В американских документах он проходит как агент Гитлера — лишнее доказательство всем известного факта. Захарова написала на своей странице в Facebook, что Россия много раз об этом говорила, однако «украинские деятели отрицали очевидное».

    «Героем современный Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В финале поста она задалась вопросом: что же еще должно произойти на планете, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков и здравым смыслом?

    Ранее ЦРУ опубликовало рассекреченные документы о Второй мировой войне. Среди них более 300 — о лидере Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* Степане Бандере. Американские разведчики установили, что Бандера был фашистом и профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Об этом говорится в докладе «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

    * Запрещенные в России экстремистские организации.