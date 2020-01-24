ЦРУ рассекретило документы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные доклады о Второй мировой войне. Среди были и документы, посвященные и Степану Бандере, которого называют «агентом Гитлера».

С небольшим по объему документом 1951 года ознакомились сотрудники телеканала «Звезда». В докладе «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» ницоналиста называют «агентом Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — указано в источнике.

Там же сообщается, что за пять недель существования «государства» Бандеры было убито около пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. Более того, подпись под докладом свидетельствует о том, что он рассекречен по «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. Группировки известны многими преступлениями, в том числе и Волынской резней — массовым уничтожением польского населения Волыни в 1943 году.

Ранее сообщалось, что в Киеве 2 января провели факельное шествие в честь Бандеры, а некоторые активисты решили установить памятник Бандере недалеко от границы с Россией.

* Запрещенные в России экстремистские организации.