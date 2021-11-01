Депутат Рады назвал Литву и Молдавию предателями

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович негативно отнесся к тому, что Литва и Молдавия покупают газ у России. Он обвинил страны в предательстве Украины.

Своим мнением относительно действий двух государств Рабинович поделился в Facebook. По его словам, Литва купила у России ресурсы, хотя советовала этого не делать самой Украине, а Молдавия заключила договор с «Газпромом» на пять лет сразу после предоставления Украиной ей миллиона кубометров газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну 27 октября обсудили возможности нового контракта по доставке газа из России в республику. Итоги переговоров в компании оглашать пока не стали.

Известно, что «Газпром» предлагал Молдавии сделать скидки, если страна откажется от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Общий долг Молдавии за газ составил 709 миллионов долларов. В стране дефицит этого топлива.