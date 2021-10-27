«Газпром» и Молдавия обсудили новый контракт по газу

В Санкт-Петербурге состоялся новый раунд переговоров между представителями Молдавии и «Газпромом». Стороны согласовывали условия нового газового контракта.

Участие во встрече 27 октября приняли глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.

«Стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия „Газпрома“ и „Молдовагаза“», — уточнили в компании.

Итоги переговоров в «Газпроме» раскрывать не стали.

В 2020 года Молдова получила от России 3,05 миллиарда кубометров газа. Объем поставок оказался на 5,5% больше, чем годом ранее.

В конце сентября ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» подписали документ о продлении до 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку голубого топлива из России потребителям Молдавии.

Ранее газета Financial Times писала, что «Газпром» предлагал Молдавии скидку на газ, если страна откажется от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом.