Молдавии предложили ослабить интеграцию с ЕС ради скидки на газ

Компания «Газпром» предлагала Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом взамен на скидку на газ. Об этом сообщили журналисты британской газеты Financial Times.

Инсайдер уточнил, что представители российской компании сделали предложение Кишиневу по отложению принятия правил ЕС, которые привели бы к усилению конкуренции, написал RT.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сотрудничество с Молдавией по газу продолжится и дальше, несмотря на то, что официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявлял о возможности прекращения поставок газа в эту страну с 1 декабря.

Сейчас общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет 709 миллионов долларов.