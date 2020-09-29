Депутат потребовал от Запада вернуть Украине многомиллиардный долг

Депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Запад якобы вывел с Украины 13 миллиардов долларов под предлогом реформ. Он потребовал вернуть деньги.

«Всего 13 миллиардов [долларов] наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны», — заявил Деркач в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий напомнил, что Украина не банкомат, и потребовал деньги обратно. По словам Деркача, Запад превратил Украину в свою колонию за счет закрытия производства и сбыта собственных товаров.

В конце июля Украина договорилась с Европейским союзом о макрофинансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро. В июне Киев получил от ЕС в долг 500 миллионов евро, а в мае Украина достигла предварительной договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите на пять миллиардов долларов на 18 месяцев. Руководство страны надеется до конца года получить около одного миллиарда долларов от Всемирного банка.