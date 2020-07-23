ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро

Соглашение подписано замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и украинским премьер-министром Денисом Шмыгаль в Брюсселе. ЕС уже не в первый раз финансово поддерживает Украину и ближайшие государства.

В мае ЕС одобрил Украине кредит в 500 миллионов евро. Это произошло в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Подобное финансирование Украина начала получать с 2014 года. Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что кредит показывает решимость ЕС поддерживать Украину и ее народ в трудные времена.

Ранее ЕС рассказал, о намерении выделить 3 миллиона евро на работу в угольных регионах Украины и Западных Балканах. ЕС хочет создать «площадку, позволяющую вести диалог на уровне региона». Она станет местом, где старны будут обмениваться опытом по вопросу отказа от угля.

Кроме этого Украина договорилась о кредите от Международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов.