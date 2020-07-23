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    23 июля 2020, 16:14

    ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро

    Мария Шагиахметова

    Евросоюз и Украина подписали меморандум о макрофинансовой помощи Киеву в размере 1,2 миллиарда евро. Стороны пришли к взаимопониманию в Брюсселе, сообщает ТАСС.

    Соглашение подписано замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и украинским премьер-министром Денисом Шмыгаль в Брюсселе. ЕС уже не в первый раз финансово поддерживает Украину и ближайшие государства.

    В мае ЕС одобрил Украине кредит в 500 миллионов евро. Это произошло в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Подобное финансирование Украина начала получать с 2014 года. Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что кредит показывает решимость ЕС поддерживать Украину и ее народ в трудные времена.

    Ранее ЕС рассказал, о намерении выделить 3 миллиона евро на работу в угольных регионах Украины и Западных Балканах. ЕС хочет создать «площадку, позволяющую вести диалог на уровне региона». Она станет местом, где старны будут обмениваться опытом по вопросу отказа от угля.

    Кроме этого Украина договорилась о кредите от Международного валютного фонда в размере 5 миллиардов долларов.

    Новости SMI.FM