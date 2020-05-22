Украина договорилась с МВФ о кредите на $5 млрд

Речь идет о 18-месячном резервном кредите с доступом к 3,6 миллиарда SDR (специальные права заимствования — условное платежное средство), что эквивалентно пяти миллиардам долларов.

Резервный кредит предполагает, что к определенному сроку МВФ резервирует оговоренную сумму. Клиент по желанию может использовать ее полностью или частично.

«Кредит нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины устранить последствия шока от COVID-19», — говорится в сообщении МВФ.

Руководство фонда должно утвердить договоренности в ближайшие недели.

Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает до конца года получить от МВФ 3,5 миллиарда долларов, еще до одного миллиарда долларов от Всемирного банка, а также свыше миллиарда евро помощи от Евросоюза.