Депутат от партии Зеленского заявил о гибели промышленности на Украине

Промышленности Украины предрекли гибель. Впервые с 2015 года производство в этой сфере упало. Правительству страны нужно заняться ее восстановлением, а не «менять кровати».

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил о необходимости создать министерство промышленности.

«Нужно <…> ее (промышленность — прим. ред.) восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались, создавались потоки денег в бюджет», — подчеркнул украинский парламентарий.

Вместо решения серьезных проблем, заявил Дубинский, власти заняты «сменой кроватей». Так депутат охарактеризовал возможные перемены в кабинете министров.

«В стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности. Чем мы собираемся заниматься?» — заметил политик, выразив свое непонимание ситуации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что из-за «просадки промышленности» в основном снизились доходы в бюджет Украины. Убыточные шахты страны Киев хочет закрыть. В министерстве экономики полагают, что почти все виды промышленности падают, поскольку на продукцию нет спроса. На конкурентоспособность украинских производителей, считают в ведомстве, негативно влияет укрепление гривны.