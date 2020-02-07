Депутат Рады обвинил Гончарука во лжи о росте экономики
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук солгал парламенту об экономической ситуации в стране. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По словам Дубинского, Гончарук соврал о росте украинской экономики и сильно держится за должность.
«Причем, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше», — заявил парламентарий.
Дубинский указал, что слова премьера о росте ВВП Украины на 40% в течение пяти лет были ложью.