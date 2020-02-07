Депутат Рады обвинил Гончарука во лжи о росте экономики

По словам Дубинского, Гончарук соврал о росте украинской экономики и сильно держится за должность.

«Причем, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше», — заявил парламентарий.

Дубинский указал, что слова премьера о росте ВВП Украины на 40% в течение пяти лет были ложью.