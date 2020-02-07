    07 февраля 2020, 23:43

    Депутат Рады обвинил Гончарука во лжи о росте экономики

    Ирина Нагайникова

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук солгал парламенту об экономической ситуации в стране. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

    По словам Дубинского, Гончарук соврал о росте украинской экономики и сильно держится за должность.

    «Причем, я так понимаю, очень сильно вжимает туда свою попу для того, чтобы остаться на должности как можно дольше», — заявил парламентарий.

    Дубинский указал, что слова премьера о росте ВВП Украины на 40% в течение пяти лет были ложью.