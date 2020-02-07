Киев намерен закрыть убыточные государственные шахты
Глава украинского правительства Алексей Гончарук объявил о планах Киева закрыть убыточные государственные шахты, а шахтерам этих предприятий найти работу. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
Украинский премьер рассказал, что правительство оценивает экономическую ситуацию, которая сложилась вокруг каждой шахты.
«Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь», — уточнил Гончарук.
По его словам, если предприятие конкурентоспособно, он получит поддержку государства, если же нет, то оно будет закрыто, а его работники не останутся на улице.