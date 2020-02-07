Киев намерен закрыть убыточные государственные шахты

Украинский премьер рассказал, что правительство оценивает экономическую ситуацию, которая сложилась вокруг каждой шахты.

«Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь», — уточнил Гончарук.

По его словам, если предприятие конкурентоспособно, он получит поддержку государства, если же нет, то оно будет закрыто, а его работники не останутся на улице.