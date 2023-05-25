Мир 25 мая 2023, 01:28 День Победы предложили переименовать в Молдавии Депутат Цырдя: День Победы могут перенести в Молдавии на 8 мая и переименовать РИА «Новости»

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Парламент Молдавии рассмотрит инициативу о переименовании Дня Победы в «день памяти павших во Второй Мировой войне», который планируется отмечать 8 мая. Об этом депутат оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, законопроект выдвинула партия «Действие и солидарность».

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«Соответственно, „день памяти“ будет праздноваться 8 мая, а не 9 мая», — написал Цырдя.

Он отметил, что гражданам Молдавии предложили оплакивать фашистов и националистов, ведь они «тоже погибли во Второй Мировой войне».

Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что День Победы не является поводом для празднования. По его словам, в этот день нужно вспоминать погибших. Аналогичную позицию поддержал спикер республиканского парламента Игорь Гросу, отметив, что человечество еще не выучило этот урок.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон ранее назвал День Победы всемирным праздником. Он выразил надежду, что жители страны всегда будут праздновать 9 Мая.